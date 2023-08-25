Участникам СВО на передовой вручили документы на выделение жилищных субсидий

Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части их жилищного обеспечения.

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Российским бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации, прямо на передовой вручили документы на выделение жилищных субсидий. Речь идет о субсидиях на приобретение или строительство жилья, сообщает Министерство обороны РФ.

«Руководством органов жилищного обеспечения российского военного ведомства было принято решение подготовить документы на выделении жилищных субсидий и вручить их военнослужащим непосредственно на передовой, не дожидаясь их возвращения из зоны проведения спецоперации», - говорится в сообщении.

На церемонии присутствовали заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков.

Ранее отличившихся бойцов штурмовых подразделений ЗВО наградили медалями. Награжденные командиры штурмовиков грамотно организовали наступление и оборону на одном из направлений в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.