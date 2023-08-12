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Отличившихся в ходе спецоперации бойцов штурмовых подразделений ЗВО наградили медалями

07:03 12.08.2023
Награжденные командиры штурмовиков грамотно организовали наступление и оборону на одном из направлений в зоне проведения спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие штурмовых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа получили боевые награды за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения спецоперации. Им были вручены ведомственные медали «Участнику специальной военной операции».

Командиры штурмовых подразделений, которым были вручены награды, грамотно организовали наступление и оборону, отбили атаку противника на одном из направлений в зоне проведения СВО. Четкое выполнение боевых задач позволило развить успех в наступлении и на других направлениях.

«Чем ближе мы подходим, тем быстрее они бегут, это чаще всего. Редко, когда они до конца стоят. Когда бежать некуда, тогда они сдаются. "Участнику специальной военной операции" называется моя медаль. Я ее получил за свое первое задание, когда мы заходили на штурм. Все прошло успешно, я горжусь своей медалью, получил ее заслуженно», - рассказал командир отделения с позывным «Дядя».

Офицеры командования общевойсковой армии ЗВО поблагодарили военнослужащих штурмовых подразделений за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

В минувший четверг военнослужащих Центрального военного округа наградили государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и стойкость, проявленные в ходе отражения атак украинских боевиков на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Бойцы получили медали: «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. Торжественная церемония состоялась в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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