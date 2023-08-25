ФСБ: за поджогами в России стоят украинские спецслужбы

Основной упор сотрудники украинских спецслужб делают на несовершеннолетних и пенсионеров, не отдающих себе отчет в тяжести подобных деяний.

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За поджогами зданий органов госвласти, Минобороны, МВД, а также инфраструктуры РЖД стоят украинские спецслужбы. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов <...> не отдающих себе отчет в тяжести совершенных деяний», - отметили в ЦОС ФСБ России.

Также сотрудники украинских спецслужб регулярно терроризируют россиян звонками от имени работников банка, полиции и других ведомств. Запуганные жертвы переводят крупные суммы денег на неизвестные счета. Потом эти средства используются для финансирования ВСУ.

Вслед за этим вербовщики шантажом склоняют потерпевших к совершению преступлений - поджогам военкоматов и других административных зданий. В ФСБ напомнили, что ряд поджигателей уже осуждены на сроки от двух до 19 лет лишения свободы. Россиян призвали сохранять бдительность и не верить на слово звонящим.

Ранее сообщалось о задержании в Красноярском крае двух человек, которые планировали подрыв станции связи.