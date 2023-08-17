В Красноярском крае ФСБ задержала двух человек, планировавших подрыв станций связи

Они были задержаны в Красноярском крае.

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ФСБ сообщила о задержании в Красноярском крае двух человек, которые планировали подрыв станций связи в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорск.

«Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР", планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в городе Зеленогорске», - передает ТАСС сообщение УФСБ России по Красноярскому краю.

Уточняется, что в задержании приняли участие сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ России по ЦВО и силовики Росгвардии по Красноярскому краю.

Ранее сотрудники ФСБ в ходе боя ликвидировали украинских диверсантов в Брянской области. Боевики имели при себе иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации.