В Красноярском крае ФСБ задержала двух человек, планировавших подрыв станций связи
ФСБ сообщила о задержании в Красноярском крае двух человек, которые планировали подрыв станций связи в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорск.
«Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР", планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в городе Зеленогорске», - передает ТАСС сообщение УФСБ России по Красноярскому краю.
Уточняется, что в задержании приняли участие сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ России по ЦВО и силовики Росгвардии по Красноярскому краю.
Ранее сотрудники ФСБ в ходе боя ликвидировали украинских диверсантов в Брянской области. Боевики имели при себе иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации.