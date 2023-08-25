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Учебный корабль «Перекоп» прибыл в Кронштадт из дальнего похода

Роман Закурдаев
10:43 25.08.2023
Обучение на корабле прошли курсанты различных военно-морских учебных заведений страны. «Перекоп» посетил страны Карибского бассейна, Южной Америки и Африки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Кронштадт вернулся учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», который находился в дальнем походе. Экипаж встретили на берегу в торжественной обстановке - под звуки военного оркестра и блюдом из жареного поросенка.

Корабль вышел из Кронштадта 20 июня через Атлантический океан и Карибское море с прохождением канала Ла-Манш и вернулся обратно. За время своего следования он посетил страны Карибского бассейна, Южной Америки и Африки. Экипаж принял участие в военно-морском параде в Венесуэле, приуроченном к 200-летию битвы на озере Маракайбо.

Обучение на корабле прошли курсанты Санкт-Петербургского военно-морского института, Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова и Военно-морского политехнического института.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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