Корабль ВМФ РФ «Перекоп» принял участие в военно-морском параде в Венесуэле

Перед в честь 200-летия победы в битве на озере Маракайбо принял президент и главнокомандующий Вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро.

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Российский учебный военный корабль «Перекоп» принял участие в военно-морском параде в Венесуэле 24 июля. Перед в честь 200-летия победы в битве на озере Маракайбо принял президент и главнокомандующий Вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает ТАСС.

Учебный корабль ВМФ России прибыл на озеро Маракайбо с Кубы. Его встретило венесуэльское учебное парусное судно «Симон Боливар». В момент встречи состоялся обмен приветственными залпами орудий.

По словам временного поверенного в делах РФ в Венесуэле Эдуарда Соколова, участие российского корабля в параде послужит дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран в военно-морской сфере.

На борту «Перекопа» находятся курсанты Санкт-Петербургского военно-морского института, Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова и Военно-морского политехнического института.

Решающее морское сражение за независимость Венесуэлы от испанского колониального господства произошло на озере Маракайбо в 1823 году. Эскадра под командованием республиканского адмирала Хосе Пруденсио Падильи разбила испанскую эскадру роялистов под командованием Анхеля Лаборде.

Ранее воспитанники одного из петербургских социальных центров во время поездки в Кронштадт смогли побывать на военном корабле «Перекоп» с экскурсией.