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Глава Бурятии наградил медиков госпиталя им. Бурденко

06:01 25.08.2023
Медики со своей стороны поблагодарили власти республики за участие в лечении раненых и постоянную поддержку пациентов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов наградил медиков Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко медалями «За заслуги перед Республикой Бурятия». Награды получили начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Денис Давыдов, замначальника госпиталя полковник медслужбы Владимир Чернецов и начальник отделения эндоскопии Эдуард Артемкин.

Врачи получили республиканские награды за многоэтапную и объемную работу по спасению военнослужащих-участников специальной военной операции из Бурятии. Медики со своей стороны поблагодарили власти республики за участие в лечении раненых и постоянную поддержку пациентов.

Бурятия входит в тройку самых активных участников работы с ранеными по всем госпиталям Минобороны, сказал начальник госпиталя Денис Давыдов. Он отметил, что это очень приятно и отрадно, и бойцы это видят и чувствуют.

«С вашей помощью нам удается быстрее, выше и сильнее делать свою работу, ребятам удается делать первые шаги после ранения. Многие из них говорят: “Давайте быстрее, меня ребята ждут там”», - сказал Давыдов.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как в госпитале Бурденко с помощью 3D-моделирования спасли участника СВО, потерявшего часть лица.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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