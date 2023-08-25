Глава Бурятии наградил медиков госпиталя им. Бурденко

Медики со своей стороны поблагодарили власти республики за участие в лечении раненых и постоянную поддержку пациентов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов наградил медиков Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко медалями «За заслуги перед Республикой Бурятия». Награды получили начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Денис Давыдов, замначальника госпиталя полковник медслужбы Владимир Чернецов и начальник отделения эндоскопии Эдуард Артемкин.

Врачи получили республиканские награды за многоэтапную и объемную работу по спасению военнослужащих-участников специальной военной операции из Бурятии. Медики со своей стороны поблагодарили власти республики за участие в лечении раненых и постоянную поддержку пациентов.

Бурятия входит в тройку самых активных участников работы с ранеными по всем госпиталям Минобороны, сказал начальник госпиталя Денис Давыдов. Он отметил, что это очень приятно и отрадно, и бойцы это видят и чувствуют.

«С вашей помощью нам удается быстрее, выше и сильнее делать свою работу, ребятам удается делать первые шаги после ранения. Многие из них говорят: “Давайте быстрее, меня ребята ждут там”», - сказал Давыдов.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как в госпитале Бурденко с помощью 3D-моделирования спасли участника СВО, потерявшего часть лица.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.