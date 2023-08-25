Глава Бурятии наградил медиков госпиталя им. Бурденко
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов наградил медиков Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко медалями «За заслуги перед Республикой Бурятия». Награды получили начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Денис Давыдов, замначальника госпиталя полковник медслужбы Владимир Чернецов и начальник отделения эндоскопии Эдуард Артемкин.
Врачи получили республиканские награды за многоэтапную и объемную работу по спасению военнослужащих-участников специальной военной операции из Бурятии. Медики со своей стороны поблагодарили власти республики за участие в лечении раненых и постоянную поддержку пациентов.
Бурятия входит в тройку самых активных участников работы с ранеными по всем госпиталям Минобороны, сказал начальник госпиталя Денис Давыдов. Он отметил, что это очень приятно и отрадно, и бойцы это видят и чувствуют.
«С вашей помощью нам удается быстрее, выше и сильнее делать свою работу, ребятам удается делать первые шаги после ранения. Многие из них говорят: “Давайте быстрее, меня ребята ждут там”», - сказал Давыдов.
Ранее «Звезда» рассказывала о том, как в госпитале Бурденко с помощью 3D-моделирования спасли участника СВО, потерявшего часть лица.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.