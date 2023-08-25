В стране и мире Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов Сергей Лебедев Молдавский президент также исполнила песню, считающуюся гимном националистов. © Фото: presedinte.md Читайте нас на: Молдавский президент Майя Санду поздравила украинских граждан с Днем независимости на фоне перевернутых флагов страны. Об этом сообщает телеканал «360». Политик вместе с детским хором исполнила песню «Червона калина», считающуюся гимном националистов. При этом ребятишки держали перевернутые флаги. Напомним, ранее скандал с украинцами случился в Ирландии. Там беженцев возмутил отказ властей кормить их бесплатно. Они считают, что пища не соответствует «здоровым стандартам» и предлагаемой стоимости. Экспертное мнение и аналитика