Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов
Молдавский президент также исполнила песню, считающуюся гимном националистов.
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Молдавский президент Майя Санду поздравила украинских граждан с Днем независимости на фоне перевернутых флагов страны. Об этом сообщает телеканал «360».
Политик вместе с детским хором исполнила песню «Червона калина», считающуюся гимном националистов. При этом ребятишки держали перевернутые флаги.
Напомним, ранее скандал с украинцами случился в Ирландии. Там беженцев возмутил отказ властей кормить их бесплатно.
Они считают, что пища не соответствует «здоровым стандартам» и предлагаемой стоимости.