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В детском лагере в Ленобласти пятеро подростков отравились грибами

Анна Назайкина
11:03 23.08.2023
Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
В детском лагере в Ленобласти пятеро подростков отравились грибами
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press
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Дети отравились грибами в лагере в Ленинградской области, передает 78.ru. Массовое отравление произошло недалеко от села Сомино Бокситогорского района.

Предварительно, подростки 14-17 лет нашли на прогулке в лесу неизвестные грибы и употребили в пищу прямо там в сыром виде.

По информации издания, три ребенка находятся в тяжелом положении, еще один ребенок - в крайне тяжелом. Сейчас дети находятся в отделении реанимации. Кроме того, состояние еще одного подростка врачи оценивают как среднетяжелое.

В настоящий момент устанавливается полная картина произошедшего, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Тюменской области дети отравились хлором в бассейне. По словам очевидцев, во время плавания они начали кашлять, терять сознание, кого-то стошнило.

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