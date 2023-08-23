В детском лагере в Ленобласти пятеро подростков отравились грибами

Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Дети отравились грибами в лагере в Ленинградской области, передает 78.ru. Массовое отравление произошло недалеко от села Сомино Бокситогорского района.

Предварительно, подростки 14-17 лет нашли на прогулке в лесу неизвестные грибы и употребили в пищу прямо там в сыром виде.

По информации издания, три ребенка находятся в тяжелом положении, еще один ребенок - в крайне тяжелом. Сейчас дети находятся в отделении реанимации. Кроме того, состояние еще одного подростка врачи оценивают как среднетяжелое.

В настоящий момент устанавливается полная картина произошедшего, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Тюменской области дети отравились хлором в бассейне. По словам очевидцев, во время плавания они начали кашлять, терять сознание, кого-то стошнило.