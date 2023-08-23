В детском лагере в Ленобласти пятеро подростков отравились грибами
Дети отравились грибами в лагере в Ленинградской области, передает 78.ru. Массовое отравление произошло недалеко от села Сомино Бокситогорского района.
Предварительно, подростки 14-17 лет нашли на прогулке в лесу неизвестные грибы и употребили в пищу прямо там в сыром виде.
По информации издания, три ребенка находятся в тяжелом положении, еще один ребенок - в крайне тяжелом. Сейчас дети находятся в отделении реанимации. Кроме того, состояние еще одного подростка врачи оценивают как среднетяжелое.
В настоящий момент устанавливается полная картина произошедшего, выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что в Тюменской области дети отравились хлором в бассейне. По словам очевидцев, во время плавания они начали кашлять, терять сознание, кого-то стошнило.