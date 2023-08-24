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Le Point: Макрон назвал условия для переговоров с Путиным

Ян Брацкий
08:42 24.08.2023
По мнению президента Франции, Европе в будущем предстоит выстраивать новую архитектуру безопасности с участием России.
Le Point: Макрон назвал условия для переговоров с Путиным
© Фото: TASS Host Photo Agency, Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон готов провести переговоры с Владимиром Путиным, «когда это будет полезно».

«НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным. Я вновь поговорю с ним, когда это будет полезно», - сказал Макрон в интервью журналу Le Point.

Последний раз лидеры двух стран созванивались по инициативе официального Парижа 11 сентября 2022 года.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что президента Франции и канцлера Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца не соединяют с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Париж и Берлин не выходили с предложениями о телефонных переговорах с Москвой.

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