Le Point: Макрон назвал условия для переговоров с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон готов провести переговоры с Владимиром Путиным, «когда это будет полезно».
«НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным. Я вновь поговорю с ним, когда это будет полезно», - сказал Макрон в интервью журналу Le Point.
Последний раз лидеры двух стран созванивались по инициативе официального Парижа 11 сентября 2022 года.
Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что президента Франции и канцлера Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца не соединяют с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Париж и Берлин не выходили с предложениями о телефонных переговорах с Москвой.