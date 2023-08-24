В стране и мире Le Point: Макрон назвал условия для переговоров с Путиным Ян Брацкий По мнению президента Франции, Европе в будущем предстоит выстраивать новую архитектуру безопасности с участием России. © Фото: TASS Host Photo Agency, Global Look Press Читайте нас на: Президент Франции Эммануэль Макрон готов провести переговоры с Владимиром Путиным, «когда это будет полезно». «НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным. Я вновь поговорю с ним, когда это будет полезно», - сказал Макрон в интервью журналу Le Point. Последний раз лидеры двух стран созванивались по инициативе официального Парижа 11 сентября 2022 года. Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что президента Франции и канцлера Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца не соединяют с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Париж и Берлин не выходили с предложениями о телефонных переговорах с Москвой. Экспертное мнение и аналитика