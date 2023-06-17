Песков опроверг сообщения, что Макрона и Шольца не соединяют с Путиным

По его словам, пока со стороны европейских лидеров не было конкретных предложений о телефонных разговорах.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона не соединяют с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, пока с их стороны не было конкретных предложений о телефонных разговорах.

Песков обратил внимание на то, что Шольц и Макрон, а также их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией на высшем уровне, передает ТАСС. По его словам, в Москве согласны с этой позицией.

На минувшей неделе Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить по телефону с президентом России. После этого Песков сказал, что в контексте неоднократных заявлений Шольца и Макрона поговорить с Путиным «речь идет скорее о гипотетическом намерении». Пресс-секретарь сообщил также, что у российского президента пока нет в планах телефонного разговора с канцлером ФРГ.