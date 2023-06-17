В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков опроверг сообщения, что Макрона и Шольца не соединяют с Путиным

Владимир Рубанов
14:48 17.06.2023
По его словам, пока со стороны европейских лидеров не было конкретных предложений о телефонных разговорах.
Песков опроверг сообщения, что Макрона и Шольца не соединяют с Путиным
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона не соединяют с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, пока с их стороны не было конкретных предложений о телефонных разговорах.

Песков обратил внимание на то, что Шольц и Макрон, а также их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией на высшем уровне, передает ТАСС. По его словам, в Москве согласны с этой позицией.

На минувшей неделе Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить по телефону с президентом России. После этого Песков сказал, что в контексте неоднократных заявлений Шольца и Макрона поговорить с Путиным «речь идет скорее о гипотетическом намерении». Пресс-секретарь сообщил также, что у российского президента пока нет в планах телефонного разговора с канцлером ФРГ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:47 В стране и мире
Путин дал команду поднять государственные флаги в акватории Финского залива
14:21 В стране и мире
Гладков сообщил об обстреле боевиками села Тишинка
13:38 В стране и мире
В РФ могут прекратить параллельный импорт мобильной техники Samsung и LG
12:17 В стране и мире
Сальдо заявил, что Каховское водохранилище вернется на русловые отметки к 19 июня
11:18 В стране и мире
Украинские дроны попытались атаковать нефтеперегонную станцию в Брянской области
Популярное
Видео
«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.