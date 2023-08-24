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Yeni Safak: США ведут необъявленную «тайную войну» против Турции

Владимир Рубанов
05:05 24.08.2023
Никакой «Новой эры» отношений с США», о которой говорил американский президент Джо Бойден, не будет, считает обозреватель издания.
Yeni Safak: США ведут необъявленную «тайную войну» против Турции
© Фото: IMAGO, Dwi Anoraganingrum, GlobalLookPress
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Турция переживает негласную и необъявленную «тайную войну» со своим фактическим стратегическим противником - США, заявил в своей колонке в турецком издании Yeni Safak обозреватель Тамер Коркмаз.

Он отмечает, что Вашингтон «полным ходом» продолжает оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции как террористическая организация. В частности, американские солдаты провели совместные учения с бойцами РПК в сирийском районе Камышлы.

Командующий спецназом США Джефф Деннис присутствовал на выпускной церемонии курдских солдат, которых он обучал на севере Сирии, отмечает Коркмаз.

Никакой «новой эры отношений с США», о которой говорил американский президент Джо Бойден, не будет, считает он. Подобные политические заявления разлетаются, как «мыльные пузыри». Обозреватель цитирует слова бывшего премьер-министра Турции Неджметтина Эрбакана о том, что Соединенные Штаты понимают только силу.

После первой войны в Персидском заливе в 1991 году США усилили террористические атаки РПК против Турции, говорится в публикации. Автор также упоминает, что Вашингтон отправил один из самых совершенных боевых кораблей ВМС США USS Ramage к Лимассолу после после столкновений миротворцев ООН и турок-киприотов в буферной зоне Кипра. А Госдепартамент США объявил, что не будет вводить эмбарго на поставки оружия грекам-киприотам в 2024 году.

Ранее американский журналист Сеймур Херш в своей публикации утверждал, что глава Белого дома Джо Байден пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану $11-13 млрд от МВФ за одобрение членства Швеции в НАТО.

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