В Японии 24 августа начнется сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Компания-оператор станции TEPCO заявила, что концентрация трития в разведенной очищенной воде находится на уровне, меньшем установленного лимита.

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Сегодня с японской АЭС «Фукусима-1» при отсутствии каких-либо проблем сбросят первые 200-210 кубических метров воды. Об этом сообщила компания-оператор атомной электростанции TEPCO. Ее представители заявили, что концентрация трития в разведенной очищенной воде находится на уровне, меньшем установленного лимита.

Предполагается, что сброс начнется в семь часов утра по московскому времени. Всего в океан планируется высвободить 7,8 тысячи кубических метров воды. Напомним, речь идет о воде, использовавшейся для охлаждения реакторов.

Слив с «Фукусимы», как считают эксперты, может привести к росту рисков онкозаболеваний. Касается это и жителей России. В воде окажутся радионуклиды, об этом «Звезде» сообщил Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы.

Напомним, авария на АЭС произошла в марте 2011 года. После 9-балльного землетрясения, которое вызвало цунами, помещения с распределительными устройствами, генераторами, батареями оказались затопленными. Это привело к обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения.

Ядерное топливо в реакторах расплавилось и прогремел взрыв. Этой катастрофе присвоили наивысший, седьмой, уровень по Международной шкале ядерных событий.