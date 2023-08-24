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Трамп заявил, что Байден «не дотянет» до выборов президента 2024 года

Владимир Рубанов
05:24 24.08.2023
Бывший президент США сказал, что его предполагаемый соперник на выборах «слабее разумом, чем физически».
Трамп заявил, что Байден «не дотянет» до выборов президента 2024 года
© Фото: Ron Sachs - CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Президент США Джо Байден «не дотянет» до голосования на выборах главы государства в 2024 году, заявил Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter).

Бывший глава Белого дома заявил, что его предполагаемый соперник на выборах «слабее разумом, чем физически». Хотя и физически он тоже никакой не спортсмен.

«Я не думаю, что он достигнет ворот», - заявил сказал бывший президент США.

Дональд Трамп подробно порассуждал о состоянии нынешнего главы государства. Он указал на то, что Байден «не может даже поднять ноги от земли во время ходьбы», на пляже не в силах поднять шезлонг и ходить по песку, хотя «это не так сложно».

Ранее Трамп назвал близкими к 100% свои шансы выиграть у Байдена выборы. При этом он подчеркнул, что и среди республиканцев не видит конкурентов, которые могли бы с ним соперничать в праймериз.

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