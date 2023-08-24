Украинские боевики обстреляли Донецк 155-миллиметровыми кассетными снарядами

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

© Фото: снаряд, Олег Гончаренко, РИА Новости

Три обстрела Донецка кассетными боеприпасами зафиксировали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Артиллерийские удары были нанесены в промежутке между 1:66 и 2:10 ночи.

Всего украинские боевики выпустили по Донецку шесть снарядов, говорится в сообщении. Прилеты зафиксированы в населенном пункте Яснобродовка (Киевский и Ворошиловский районы Донецка).

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Накануне в результате массированного обстрела в Донецке были повреждены несколько многоквартирных домов. Украинские боевики нанесли серию ударов по Ворошиловскому району города.