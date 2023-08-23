В Донецке украинский снаряд попал в многоэтажное здание

В результате массированного обстрела поврждены несколько многоквартирных домов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Киевские формирования обстреляли сегодня утром центр Донецка. Последствия удара показал корреспондент «Звезды» Александр Федорчак.

Украинские боевики нанесли серию ударов по Ворошиловскому району города. Один из снарядов попал в крышу многоэтажного здания, в результате повреждена обшивка. Территорию огородили, никто из людей не пострадал.

Еще несколько снарядов упали в районе многоквартирного дома. В результате кирпичами полностью завалило вход в подвал. От ударной волны в некоторых квартирах выбило стекло и вынесло перекрытия. Боевики били из ствольной артиллерии западного производства.

Всего в результате сегодняшних ударов пострадало несколько домов. Среди людей пострадавших не зафиксировано.

Момент мощного взрыва в Донецке попал на видео. Один из украинских снарядов попал в жилой дом на улице Розы Люксембург.