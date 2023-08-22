ВКС России нанесли удар по пункту управления террористов в Сирии

В результате удара были ликвидированы 17 боевиков, в том числе высокопоставленные полевые командиры.

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ВКС России в понедельник 21 августа нанесли удар по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) в четырех км юго-западнее от города Идлиб в Сирии. Об этом на брифинге рассказал замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«21 августа ударом ВКС России...ликвидированы 17 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров, ответственных за организацию и осуществление недавних атак на пункты дислокации сирийских правительственных войск на севере провинции Латакия», - сообщил Кулить.

Атака произошла в населенном пункте Бекфалун в 4 км юго-западнее от города Идлиб. Кулить добавил, что ЦПВС в очередной раз призывает командиров незаконных вооруженных формирований прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры. Если провокации не прекратятся, то высокоточные удары российской авиации будут продолжены.

В воскресенье 20 августа в ЦПВС также сообщали об опасном сближении истребителя F-35 коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, с российским истребителем Су-35. Российские пилоты смогли избежать столкновения, сближение произошло во время планового полета вдоль южной границы Сирии на высоте около 9 000 метров.

*«Хайат Тахрир Аш-Шам» - одно из названий «Джабхат ан-Нусра», запрещенной в России террористической организации.