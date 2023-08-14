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Маск согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ и вмешательстве США в конфликт

Елизавета Егорова
05:43 14.08.2023
Илон Маск согласился со словами аналитика Меркурсиса о том, что США подливали масла в огонь конфликта на Украине.
Маск согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ и вмешательстве США в конфликт
© Фото: www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с позицией британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления Украины и пагубном вмешательстве США в конфликт на Украине.

«Точно», - написал Маск под постом инвестора Дэвида Сакса, опубликовавшего в Twitter отрывок из подкаста Меркуриса.

Главная «претензия» аналитика к США состоит в том, что Штаты всегда выбирали путь конфронтации, а не мирного урегулирования конфликта. Так в 2014 году Америка поддержала переворот на Майдане, А В 2022 году саботировала переговоры между Россией и Украиной в Турции.

Ранее стало известно, что бой Илона Маска с Марком Цукербергом пройдет на фоне «античного Рима». Об этом миллиардер договорился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В Колизее же бой не состоится из-за отказа властей.

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