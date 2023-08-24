Минздрав: новые правила продаж препаратов по рецепту не вызовут дефицит

Требования для аптек предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецептов коснутся в большей степени алгоритмов работы фармацевтов.

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Вводимые с 1 сентября требования для аптек предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецептов на ряд препаратов не повлекут дефицит лекарств. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РФ. В ведомстве отметили, что новые правила коснутся в большей степени алгоритмов работы фармацевтов. По сути, они же являются техническими.

«Информация о рецептах на льготные лекарственные препараты и лекарства, отпускаемые дистанционно, и сейчас вносится в систему», - цитирует РИА Новости заявление Минздрава.

Отметим, с 1 сентября этого года аптеки при продаже некоторых рецептурных препаратов должны предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта. Но это коснется не всех лекарств. Новые правила будут относиться к льготным, рецептурным и отпускаемыми дистанционно препаратам, а также подлежащим количественному учету.

Недавно вступило в силу распоряжение правительства РФ о расширении перечня жизненно необходимых лекарств. Пополнить его, в том числе препаратами для лечения тяжелых и хронических болезней детей, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился в июне.

В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для препарата глекапревир + пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Таблетки диспергируемые - добавлены для препарата сапроптерин. Для обезболивающего «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.