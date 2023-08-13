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В России расширен перечень жизненно важных лекарств

Ян Брацкий
00:48 13.08.2023
Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, всего в перечне более 800 медикаментов.
В России расширен перечень жизненно важных лекарств
© Фото: IMAGO, Felix Schlikis, GlobalLookPress
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Вступает в силу распоряжение правительства о расширении перечня жизненно необходимых лекарств. Пополнить перечень, в том числе препаратами для лечения тяжелых и хронических болезней у детей, председатель правительства Михаил Мишустин распорядился в июне.

В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для препарата глекапревир + пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Таблетки диспергируемые - добавлены для препарата сапроптерин. Для обезболивающего «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон - таблетки, покрытые пленочной оболочкой, говорится в сообщении кабмина.

Еще весной в Московской и Белгородской областях более 900 препаратов стали доступны для дистанционной покупки. Пока в рамках эксперимента. Речь о рецептурных лекарственных средствах. Нововведение будут испытывать до 1 марта 2026 года. Если все пройдет успешно, то опыт перенесут на другие регионы, которые будут технически к этому готовы.

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