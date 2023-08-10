Боевой резерв: как проходят тренировки добровольцев отряда БАРС

Военнослужащие добровольческого отряда БАРС придаются подразделениям «Западной» группировки войск и участвуют в боевых действиях на самых сложных участках линии боевого соприкосновения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие боевого армейского резерва проходят подготовку на полигонах «Западной» группировки войск в тыловом районе специальной военной операции. Бойцы добровольческих отрядов БАРС тренируются в стрельбе из различных видов оружия, осваивают способы оказания медицинской помощи, отрабатывают действия в боевых группах по два-три человека.

Военнослужащие также метают гранаты, штурмуют условные опорные пункты противника, проводят занятия по инженерной подготовке с разными взрывчатыми веществами.

«Задачи у нас разные, от разведки до штурма. Отряд добровольцев собран из профессионалов. Работаем со всеми видами оружия, медицина, много чего. Постоянные занятия, изучение чего-то нового. Я на своей земле, все детство тут провел. Только светлые воспоминания. Хочу, чтобы было как раньше», - рассказал разведчик с позывным «Купон».

Подготовку контрактники проходят под руководством опытных инструкторов, многие из которых имеют реальный боевой опыт. Ежедневно отрабатываются вопросы противодействия диверсионным разведывательным группам. Условия тренировок максимально приближены к реальному бою, все действия отрабатываются до автоматизма.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.