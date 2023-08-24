В Госдепе прокомментировали расширение БРИКС

В США продолжат совместную работу с их партнерами и союзниками на двусторонних и многосторонних форумах.

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Страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения для взаимодействия, заявил официальный представитель госдепартамента США, комментируя расширение БРИКС.

«Страны могут сами выбирать себе партнёров и объединения, с которыми они будут взаимодействовать. Мы продолжим работать с нашими партнёрами и союзниками на двусторонних, региональных и многосторонних форумах», - сказал РИА Новости высокопоставленный чиновник.

В Госдепе добавили, что партнерство будет продолжено ради «общего процветания» и поддержки глобального мира и безопасности.

Напомним, утром в четверг стало известно о том, что Аргентину, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию и Саудовскую Аравию пригласили стать полноформатными членами объединения БРИКС. Их членство начнется с 1 января 202 года. Включая эти шесть стран, 23 государства официально подали прошение на вступление в организацию, еще 40 продемонстрировали свою заинтересованность.