Пропавшего музыканта «Алисы» нашли живым

Музыкант вышел из дома во вторник 22 августа и не вернулся, поиски начали только сегодня.

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Один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин, о пропаже которого сообщалось ранее, был найден живым в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в сети «ВКонакте».

«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!», - сообщил инфорг «ЛизаАлерт».

Напомним, сегодня вечером сообщили о пропаже Андрея Шаталина, музыкант вышел из дома во вторник 22 августа и не вернулся. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.