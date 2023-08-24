В Петербурге пропал один из основателей «Алисы» Андрей Шаталин

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 22 августа 2023 года российский музыкант вышел из дома и не вернулся.

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В Санкт-Петербурге пропал советский и российский музыкант Андрей Шаталин, который является одним из основателей рок-группы «Алиса». Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Пропал Шаталин Андрей Германович, 63 года (1960 год рождения). Санкт-Петербург. 22 августа 2023 года вышел из дома и не вернулся», - передает сообщение телеканал «360».

Уточняется, что последний раз создатель группы «Демокритов колодец» был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, на голове у него была зеленая кепка, а с собой - черный зонт. В графе «особые приметы» выделено, что мужчина ростом 175 см и худощавого телосложения носит бороду.

На прошлой неделе поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Подмосковье обнаружил мертвым киноведа Алексея Медведева, который был куратором кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Мужчина перестал выходить на связь с 21 июля.