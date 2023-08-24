На автовокзале в Хабаровске произошла стрельба

Один человек был ранен.

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На автовокзале Хабаровска ночью произошла стрельба с участием правоохранительных органов, в результате которой один человек получил ранения. Об этом рассказали РИА Новости в экстренных службах региона.

«Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей», - сказали в экстренных службах.

Сообщается, что правоохранительные органы проводили ночной рейд в районе автовокзала Хабаровска, в ходе которого мигрант в попытке побега сбил на машине сотрудника полиции. В результате сотрудники Росгвардии приняли решение применить табельное оружие. По словам сотрудников силовых структур, стрельба была оправданным шагом.

В итоге нарушитель был задержан. Теперь следователям предстоит дать оценку правомерности использования табельного оружия.

Напомним, недавно уголовное дело было заведено в отношении мигранта, напавшего на девушку в Красногорске. Нарушитель был задержан, против него было возбуждено дело об экстремизме.