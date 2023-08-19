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В Подмосковье нашли тело киноведа Алексея Медведева

Дарина Криц
03:48 19.08.2023
С 21 июля киновед и куратор петербургского кинофестиваля перестал выходить на связь.
В Подмосковье нашли тело киноведа Алексея Медведева
© Фото: Vladimir Baranov Global Look Press
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» обнаружил мертвым киноведа Алексея Медведева. Он является куратором кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Его тело обнаружили в Московской области.

В добровольческом поисково-спасательном отряде сказали, что Медведев найден и он погиб. Также указано, что с 21 июля он перестал выходить на связь. Информацию приводит RT.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный мужчина избил актера Александра Ткачука прямо во время репетиции. Пьяный мужчина ворвался в студию, где проходила репетиция сцены из художественного фильма, и напал на российского актера. Он повалил артиста на землю и начал его душить.

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