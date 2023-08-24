Сбившего 11 человек в Калуге ранее лишили прав за вождение под наркотиками

По последним данным, в числе пострадавших - три ребенка.

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Полиция в Калуге задержала виновника страшной аварии, произошедшей на остановке. Об этом говорится в Telegram-канале регионального ГУ МВД, передает «360».

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Речь идет о п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

По последним данным, водитель совершил наезд на остановку, в результате чего пострадали 11 человек, в том числе три ребенка.

Полицейские установили, что в апреле мужчина был лишен водительских прав из-за вождения в состоянии наркотического опьянения.