В Музее Победы состоялся научно-исторический форум, посвященный Курской битве

На форуме обсуждались актуальные вопросы истории Курской битвы - одной из величайших битв Второй мировой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Музее Победы состоялся научно-исторический форум «Не уронили чести ратной на Курской огненной дуге». Он посвящен 80-летию разгрома германских войск в Курской битве.

В роли соучредителей выступили правительство Москвы и Научно-исследовательский институт военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ.

В работе форума приняли участие военные историки, включая Алексея Исаева и Максима Коломийца, представители Минобороны России, Росгвардии, а также представители законодательной и исполнительной власти Москвы, члены ветеранских, общественных и молодежных организаций столицы.

На форуме обсуждались актуальные вопросы истории Курской битвы - одной из величайших битв Второй мировой.

Ранее у Кремля состоялось возложение цветов в память о жертвах варварской бомбардировки Сталинграда люфтваффе.