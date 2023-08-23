У Кремля прошло возложение цветов в память о жертвах бомбардировки Сталинграда

Возложение было совершено в Александровском саду к Могиле Неизвестного солдата и памятному постамента Города-Героя Сталинграда.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Александровском саду состоялось возложение венков и цветов в память о жертвах варварской бомбардировки Сталинграда нацистами в августе 1942 года.

Возложение организовала общественная организация «Сталинградский призыв» при поддержке МО РФ, Академии военных наук, а также молодежных и ветеранских объединений.

Возложение было совершено к Могиле Неизвестного солдата и памятному постамента Города-Героя Сталинграда.

Также сообщается, что в Курске возложили венки и цветы в честь 80-летия Победы в Курской битве.