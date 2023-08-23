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У Кремля прошло возложение цветов в память о жертвах бомбардировки Сталинграда

Тимур Шерзад
15:25 23.08.2023
Возложение было совершено в Александровском саду к Могиле Неизвестного солдата и памятному постамента Города-Героя Сталинграда. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Александровском саду состоялось возложение венков и цветов в память о жертвах варварской бомбардировки Сталинграда нацистами в августе 1942 года. 

Возложение организовала общественная организация «Сталинградский призыв» при поддержке МО РФ, Академии военных наук, а также молодежных и ветеранских объединений. 

Возложение было совершено к Могиле Неизвестного солдата и памятному постамента Города-Героя Сталинграда. 

Также сообщается, что в Курске возложили венки и цветы в честь 80-летия Победы в Курской битве.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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