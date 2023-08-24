Синод РПЦ рассмотрит вопрос о канонизации Александра Суворова

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Священный синод Русской Православной Церкви рассмотрит передачу на рассмотрение профильной комиссии вопроса о канонизации русского полководца фельдмаршала Александра Васильевича Суворова. Об этом в четверг заявил патриарх Кирилл во время открытия очередного заседания Священного Синода РПЦ.

Вопрос о причислении к лику святых великого полководца выносился на обсуждение в РПЦ еще в сентябре 2022 года. Тогда же в Санкт-Петербурге открыли бюст Суворову, на церемонии присутствовали военнослужащие МО РФ, представители администрации Петербурга и воспитанники Суворовского училища.

Александр Суворов (1730-1800) - великий русский полководец и военный теоретик, который провел более 60 сражений и не проигравший ни одного. Полководец был награжден всеми военными орденами своего времени и многими иностранными. Похоронен в Александро-Невской лавре.