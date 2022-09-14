Бюст великому русскому полководцу Суворову открыли в Санкт-Петербурге

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Бюст великому русскому полководцу Александру Суворову открыли в Суворовском военном училище Минобороны России в Санкт-Петербурге.

Скульптура была изготовлена в рамках всероссийского проекта «Аллея воинской славы». Торжественная церемония открытия прошла с участием военнослужащих МО РФ, представителей администрации Петербурга и воспитанников Суворовского училища.

«Надев алые суворовские погоны, вы сделали первый шаг, решили посвятить себя благороднейшей профессии - защите Родины. Будьте достойными продолжателями славных традиций великого полководца Суворова», - сказал начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков.

Сегодня в Русской православной церкви обсуждают возможность канонизации Суворова.

«Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы - русские! С нами Бог!» - заявлял Александр Суворов 18 сентября 1799 года на военном совете в ходе Итальянского похода.

Санкт-Петербургское суворовское военное училище основано в 1955 году. Оно одно из старейших довузовских образовательных учреждений Минобороны России. Среди более чем 12 тысяч выпускников училища - девять Героев СССР и РФ, 35 генералов, два академика, 221 золотой и 321 серебряный медалист.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов