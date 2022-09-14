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Бюст великому русскому полководцу Суворову открыли в Санкт-Петербурге

15:27 14.09.2022
Торжественная церемония открытия прошла с участием военнослужащих МО РФ, представителей администрации Петербурга и воспитанников Суворовского училища. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бюст великому русскому полководцу Александру Суворову открыли в Суворовском военном училище Минобороны России в Санкт-Петербурге. 

Скульптура была изготовлена в рамках всероссийского проекта «Аллея воинской славы». Торжественная церемония открытия прошла с участием военнослужащих МО РФ, представителей администрации Петербурга и воспитанников Суворовского училища. 

«Надев алые суворовские погоны, вы сделали первый шаг, решили посвятить себя благороднейшей профессии - защите Родины. Будьте достойными продолжателями славных традиций великого полководца Суворова», - сказал начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков. 

Сегодня в Русской православной церкви обсуждают возможность канонизации Суворова. 

«Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы - русские! С нами Бог!» - заявлял Александр Суворов 18 сентября 1799 года на военном совете в ходе Итальянского похода. 

Санкт-Петербургское суворовское военное училище основано в 1955 году. Оно одно из старейших довузовских образовательных учреждений Минобороны России. Среди более чем 12 тысяч выпускников училища - девять Героев СССР и РФ, 35 генералов, два академика, 221 золотой и 321 серебряный медалист.

Ранее сообщалось, что курские юнармейцы прошли по «Дороге памяти» и посетили Главный храм Вооруженных сил России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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