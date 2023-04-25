Панков принял участие в открытии Конгресса Международного совета военного спорта

В Москве сегодня состоялась церемония открытия 78-й Генеральной ассамблеи и конгресса Международного совета военного спорта (CISM). 170 представителей из более 50 стран примут участие в мероприятиях и еще более 25 стран присоединятся по видеосвязи из Брюсселя.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Руководители международного военного спорта впервые проводят в России Конгресс и Генеральную ассамблею. На церемонии открытия мероприятия присутствовал статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков, сообщает Минобороны.

Панков передал приветствие участникам ассамблеи и конгресса CISM от министра обороны РФ Сергея Шойгу. В ходе своего выступления, замминистра подчеркнул, что организация объединила 140 государств, с ее помощью многое сделано для укрепления мира, ради сохранения беспристрастности в спорте, указал на вклад организации в нормализацию международных отношений.

«Уверен, что потенциал Ассамблеи послужит основой для укрепления дружественных связей между армиями стран, повышения эффективности спортивно-массовой работы среди военнослужащих и приумножения достижений армейских атлетов», - подчеркнул замглавы российского оборонного ведомства.

Панков добавил, что Россия открыта для сотрудничества и готова на деле доказать, что спорт вне политики.

На церемонии также присутствовали помощник президента РФ Игорь Левитин и руководящий состав CISM – вице-президент CISM Америки Леонардо Пердиго Де Оливейра (Бразилия), вице-президент CISM Африки Майкано Абдулахи (Нигерия), вице-президент CISM Азии Янг Ванг (Китай). По видеоконференции из Брюсселя выступили исполняющий обязанности президента Дирк Шведе (Германия) и генеральный секретарь Роберто Реккия (Италия).

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.