Детский центр «Артек» попал в санкционный список Минфина США
Ранее президент США Джо Байден анонсировал новые антироссийские санкции.
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Вашингтон внес 11 физических лиц в обновленный санкционный список, следует из данных американского Министерства финансов.
Среди лиц, указанных в перечне ведомства, - мать Рамзана Кадырова Аймани и общественница Мансура Солтаева.
Кроме того, чиновники в Штатах решили добавить в «черный» список знаменитый детский центр «Артек», который находится в Крыму.
Ранее американский лидер Джо Байден объявил о новых антироссийских рестрикциях. Как утверждалось, санкции ввожятся из-за некой «принудительной депортации» украинских детей.