Байден анонсировал новые санкции против Москвы

Глава Белого дома пообещал и дальше поддерживать Киев, в том числе и поставками вооружений.

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Президент США Джо Байден анонсировал новые антироссийские санкции. На сайте Белого дома сказано, что очередные ограничения против официальной Москвы принимаются якобы из-за «принудительной депортации» украинских детей.

В том же заявлении Байден обратился к украинцам, поздравив их с Днем независимости и пообещал оказывать Киеву военную помощь.

Ранее представители Международного Комитета Красного Креста навестили в Крыму детей, ожидающих воссоединения с родителями на территории Украины или в Европе. Дети прибыли в Крым из Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Как отметила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, работа с международным организациями ведется в тесном контакте для скорейшего воссоединения семей.