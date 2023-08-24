В Москве отменили церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка

В ФСО России сообщили, что отмена церемонии связана со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля.

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В субботу, 26 августа, не будет проводиться церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Об этом сообщили в ФСО РФ.

В ведомстве объяснили, что отмена церемонии связана со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка СКМС ФСО России.



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