Доступ на Красную площадь перекрыли

Причина, из-за которой были введены ограничения, не сообщается.

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Красную площадь временно закрыли для посетителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Исторического музея.

«Уважаемые посетители, внимание! Сегодня Красная площадь будет закрыта», - говорится в заявлении.

Гости музея могут попасть внутрь через третий вход у памятника Маршалу Георгию Жукову. К слову, магазин музея на Никольской улице и Покровский собор также закрыты.

Последний раз Красную площадь для горожан и гостей столицы закрывали 22 июля. В пресс-службе ФСО тогда сообщили, что это вызвано проведением мероприятия.