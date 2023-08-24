Доступ на Красную площадь перекрыли
Причина, из-за которой были введены ограничения, не сообщается.
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press
Красную площадь временно закрыли для посетителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Исторического музея.
«Уважаемые посетители, внимание! Сегодня Красная площадь будет закрыта», - говорится в заявлении.
Гости музея могут попасть внутрь через третий вход у памятника Маршалу Георгию Жукову. К слову, магазин музея на Никольской улице и Покровский собор также закрыты.
Последний раз Красную площадь для горожан и гостей столицы закрывали 22 июля. В пресс-службе ФСО тогда сообщили, что это вызвано проведением мероприятия.