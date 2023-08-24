Центробанк Турции второй раз за лето повысил ключевую ставку

Ключевая ставка повысилась на 750 базисных пунктов - с 17,5% до 25%.

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Центральный банк Турции принял решение повысить показатель ключевой ставки на 750 базисных пунктов - с 17,5% до 25,0%. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка Турции.

«Комитет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс на дефляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики», - сказано в сообщении Центробанка.

Сразу после объявления новостей по ставке турецкая валюта укрепилась более чем на полтора процента, с 27,2 лиры за доллар до 26,6 лиры.

Ранее в июле также сообщалось о резком росте цен на бензин в Турции. За одну ночь власти страны подняли цены на топливо на 20%. Подобная мера была направлена на поддержку денежных резервов страны и покрытие ущерба о февральских землетрясений.