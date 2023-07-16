В Турции за ночь на 20% подняли цены на бензин

За ночь власти в Турции на 20% подняли цены на бензин и дизельное топливо из-за повышения НДС.

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Власти Турции в ночь с субботы на воскресенье увеличили цены на бензин на 20% на фоне увеличения ставки НДС в начале этого месяца так же на 20%. Об этом сообщает ежедневная турецкая газета Yen Akit. Теперь литр бензина стоит примерно 1,07 доллара за литр (28,05 лиры), а дизельное топливо – 1,01 (26,32 лиры).

По словам турецкого Министерства финансов, подобная мера направлена на покрытие ущерба от февральских землетрясений и поддержку денежных резервов страны. Ожидается дальнейшее повышение цен в стране.

Напомним, недавно в Турции прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, об этом сообщили в ЦИК страны.