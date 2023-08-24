МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники врага на Запорожском направлении
Неприятельский танк был выявлен расчетом беспилотника. Он же и навел высокоточный артиллерийский боеприпас.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры уничтожения вражеской бронетехники на Запорожском направлении.
Сообщается, что танк ВСУ был выявлен расчетом беспилотника. БПЛА также навел высокоточный артиллерийский боеприпас.
Российское оборонное ведомство уточнило, что неприятельский танк был уничтожен в результате точного попадания этого боеприпаса.
Ранее МО РФ публиковало видео уничтожения бронетехники врага армейской авиацией на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.