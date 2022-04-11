СК РФ возбудит уголовное дело в отношении актрисы из украинского видео с призывами убивать россиян
Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту распространившегося украинского ролика, по сюжету которого девушка в национальной одежде казнит человека, сопровождая это призывами убивать россиян.
В частности, ведомство возбудит дело в отношении исполнительницы «главной роли», украинской актрисы Адрианны Курилец. Именно она озвучивала глубоко русофобские мысли авторов провокации устами своей героини. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram.
Ранее жестокий ролик осудили в студии программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда». Журналистка Юлия Витязева, сопоставив два кадра из разных видео, задалась вопросом, насколько современная Украина напоминает ИГИЛ*.
*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории России.