СК РФ возбудит уголовное дело в отношении актрисы из украинского видео с призывами убивать россиян

© Фото: Андрианна Курилець, VK

Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту распространившегося украинского ролика, по сюжету которого девушка в национальной одежде казнит человека, сопровождая это призывами убивать россиян.

В частности, ведомство возбудит дело в отношении исполнительницы «главной роли», украинской актрисы Адрианны Курилец. Именно она озвучивала глубоко русофобские мысли авторов провокации устами своей героини. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram.

Ранее жестокий ролик осудили в студии программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда». Журналистка Юлия Витязева, сопоставив два кадра из разных видео, задалась вопросом, насколько современная Украина напоминает ИГИЛ*.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории России.