В порту Петербурга обнаружили 50 килограммов кокаина в африканских бананах

© Фото: пресс-служба СЗТУ

В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили 50 килограммов кокаина, спрятанного в грузе с африканскими бананами, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Ориентировочная стоимость такой партии на черном рынке превышает 450 миллионов рублей. Белый порошок был обнаружен при сканировании предназначенной для отправки в Узбекистан партии фруктов. В ходе досмотра инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильника.

Из-под обшивки извлекли 50 упакованных брикетов. Открыто уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков», виновникам может грозить пожизненное заключение.

Между тем в апреле на складе в Подмосковье было обнаружено почти 700 килограммов латиноамериканского кокаина на сумму 2,5 миллиарда рублей. Партия предназначалась для отправки через РФ в страны Евросоюза.