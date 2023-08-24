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Два ребенка попали в больницу после наезда на остановку водителя в Калуге

Анна Назайкина
15:17 24.08.2023
В настоящий момент им оказывают помощь в детской областной больнице.
© Видео: Кристина Давтян © Фото: Кристина Давтян
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В результате страшной аварии в Калуге пострадали десять человек, в том числе два ребенка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, все остальные сбитые пешеходы находятся в состояние средней тяжести.

«Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо», - уточнил он.

Еще четырех человек осмотрели на месте, однако они отказались от госпитализации.

Ранее стало известно, что в Калуге водитель без прав наехал на остановку. По некоторым данным, он был пьян.

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