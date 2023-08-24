Два ребенка попали в больницу после наезда на остановку водителя в Калуге
В настоящий момент им оказывают помощь в детской областной больнице.
© Видео: Кристина Давтян © Фото: Кристина Давтян
В результате страшной аварии в Калуге пострадали десять человек, в том числе два ребенка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, все остальные сбитые пешеходы находятся в состояние средней тяжести.
«Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо», - уточнил он.
Еще четырех человек осмотрели на месте, однако они отказались от госпитализации.
Ранее стало известно, что в Калуге водитель без прав наехал на остановку. По некоторым данным, он был пьян.