Экипажи Су-25СМ ударили по позициям врага на Краснолиманском направлении

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Экипажи самолетов Су-25СМ штурмовой авиации Центрального военного округа нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по позициям украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Летчики, огибая рельеф местности, вышли на боевой курс для поражения цели на высоте менее 50 метров и скорости 800 км/ч. Применив прием кабрирования, пилоты пустили 122-мм авиационные ракеты.

После поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр с резким уходом на обратный курс и отстрелом тепловых ловушек.

Напомним, ранее МО РФ сообщало о том, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ управляемыми боеприпасами уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации.

Полет выполнялся группой с прикрытием. Отмечается, что вертолеты передвигались на предельно-малой высоте с огибанием рельефа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.