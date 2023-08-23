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Экипажи Су-25СМ ударили по позициям врага на Краснолиманском направлении

07:16 23.08.2023
Применялись неуправляемые авиационные ракеты С-13.
Экипажи Су-25СМ ударили по позициям врага на Краснолиманском направлении
© Фото: Минобороны России
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Экипажи самолетов Су-25СМ штурмовой авиации Центрального военного округа нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по позициям украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Летчики, огибая рельеф местности, вышли на боевой курс для поражения цели на высоте менее 50 метров и скорости 800 км/ч. Применив прием кабрирования, пилоты пустили 122-мм авиационные ракеты.

После поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр с резким уходом на обратный курс и отстрелом тепловых ловушек.

Напомним, ранее МО РФ сообщало о том, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ управляемыми боеприпасами уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации.

Полет выполнялся группой с прикрытием. Отмечается, что вертолеты передвигались на предельно-малой высоте с огибанием рельефа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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