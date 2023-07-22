Красную площадь и Мавзолей закроют для посетителей 22 июля

Допуск на Красную площадь перекроют для обеспечения безопасности.

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Туристы и москвичи не смогут посетить Красную площадь и Мавзолей В.И. Ленина в субботу 22 июля. Об этом предупредила Федеральная служба охраны РФ.

«Допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», - сообщила пресс-служба ФСО.

В ведомстве уточнили, что ограничения введены в связи с проведением мероприятия.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который в ночь на 6 февраля пытался открыть дверь в Мавзолей и украсть тело Ленина.