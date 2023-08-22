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В РАН предупредили об опасности сброса воды с «Фукусимы» для обитателей океана

Анна Назайкина
15:16 22.08.2023
Концентрация трития особенно опасна для донных организмов, которые фильтруют воду.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Richard Atrero de Guzman, AFLO, GlobalLookPress
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Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан может нанести вред донным организмам, которые фильтруют воду. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил академик РАН, декан географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой океанологии Сергей Добролюбов.

Ранее премьер премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство страны приняло решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в четверг, 24 августа.

Речь идет о воде, которую использовали для охлаждения реакторов после аварии на атомной электростанции из-за цунами в марте 2011 года.

Любая концентрация любого радиоактивного элемента вредна, предупредил эксперт.

«Они говорят, что кроме трития там ничего не будет. Тритий - у него период полураспада это 12 лет. Каждые 12,5 лет он уменьшает свою концентрацию в два раза. А поскольку прошло с 2011 года определенное количество лет, он не очень долго будет жить», - объяснил Добролюбов.

Концентрация этого вещества особенно опасна для донных организмов, которые фильтруют воду через себя. В частности, речь идет о трепангах, раковинах, гребешках.

По мнению океанолога, тревогу поднимать не нужно, однако опасаться и быть осторожными следует, например, определить, куда пойдет течение.

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