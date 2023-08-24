Захарова заявила, что странам Запада не удалось сорвать саммит БРИКС

Запад пытался не дать разным странам с реальной экономикой, которые создают реальный продукт, собраться и обсудить, как сохранить планету от очередных махинаций, сказала официальный представитель МИД.

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Западные страны плели многомесячные интриги, чтобы сорвать саммит БРИКС, но все эти козни не сработали. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Вашингтон и Лондон «что только ни изобретали, чтобы сорвать это мероприятие», а Франция пыталась «вклиниться, влезть, что-то опять "перебуровить"», отметила Захарова. Запад пытался не дать разным странам с реальной экономикой, которые создают реальный продукт, собраться и обсудить, как сохранить планету от очередных махинаций, сказала она.

Представитель МИД выразила уверенность, что такие козни и интриги не будут работать и дальше. Важным отрезвляющим моментом для всего мира стала ситуация вокруг зерновой сделки, которая под прикрытием помощи беднейшим странам превратилась в обогащение западных компаний, сказала она.

Саммит БРИКС открылся 22 августа в столице ЮАР Йоханнесбурге. Ранее стало известно, что лидеры стран объединения согласовали механизм принятия в объединение новых членов.