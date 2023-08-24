Захарова заявила, что странам Запада не удалось сорвать саммит БРИКС
Западные страны плели многомесячные интриги, чтобы сорвать саммит БРИКС, но все эти козни не сработали. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
Вашингтон и Лондон «что только ни изобретали, чтобы сорвать это мероприятие», а Франция пыталась «вклиниться, влезть, что-то опять "перебуровить"», отметила Захарова. Запад пытался не дать разным странам с реальной экономикой, которые создают реальный продукт, собраться и обсудить, как сохранить планету от очередных махинаций, сказала она.
Представитель МИД выразила уверенность, что такие козни и интриги не будут работать и дальше. Важным отрезвляющим моментом для всего мира стала ситуация вокруг зерновой сделки, которая под прикрытием помощи беднейшим странам превратилась в обогащение западных компаний, сказала она.
Саммит БРИКС открылся 22 августа в столице ЮАР Йоханнесбурге. Ранее стало известно, что лидеры стран объединения согласовали механизм принятия в объединение новых членов.