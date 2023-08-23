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Страны БРИКС приняли документ с принципами рассмотрения новых участников

Елизавета Кондрикова
19:10 23.08.2023
Лидеры БРИКС сделают более подробное заявление по этому вопросу до завершения саммита в четверг.
Страны БРИКС приняли документ с принципами рассмотрения новых участников
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали механизм принятия в объединение новых членов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

«У нас есть принятый нами документ, в котором излагаются руководящие принципы и условия, а также процессы рассмотрения стран, желающих стать членами БРИКС...Это очень позитивно», - заявила Пандор в эфире местной радиостанции Ubuntu Radio.

Она добавила, что лидеры блока сделают более подробное заявление касательно расширения до завершения саммита 24 августа. По словам представителей ЮАР, более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС.

Напомним, XV саммит БРИКС проходит 22-24 августа в столице ЮАР Йоханнесбурге. Вопрос расширения организации занял первое место в повестке встречи в верхах. Сейчас БРИКС является объединением пяти стран: России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Ранее более 20 стран официально выразили свое желание вступить в организацию, среди них Аргентина, Иран, Казахстан и другие.

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