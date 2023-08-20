Пассажир рейса из Владивостока пытался пронести гранату на борт самолета

На досмотровом контроле во Владивостоке у мужчины обнаружили гранату.

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Во Владивостоке у пассажира, следующего авиарейсом до Петропавловска-Камчатского, обнаружили гранату Ф-1, которую он собирался пронести на борт самолета. Об этом сообщают РИА Новости.

«Пассажира задержали на входе в аэропорт Владивостока при досмотре, гранату Ф-1 изъяли», - сообщил источник агентства.

Отмечается, что благодаря досмотровому контролю и работе полицейских мужчина не успел вылететь из Владивостока. Гранату передали на изучение военным, проводится проверка.

Ранее в Москве заключили под стражу мужчину, который бросил гранату в машину рядом с башнями Москвы-Сити. Он проник в автомобиль и начал угрожать водителю, затем после неудачной попытки завести двигатель злоумышленник взорвал учебную гранату.