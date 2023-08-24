Эксперт Барабанов: за первым раундом расширения БРИКС может последовать еще один

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За первым раундом расширения БРИКС может последовать еще один. Такое мнение в беседе со «Звездой» заявил доктор политических наук, профессор РАН, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

«За первым раундом расширения может последовать следующий, поскольку число желающих вступать в БРИКС велико. Это...увеличивает представительство Незапада», - сказал он.

По мнению Барабанова, расширение снижает исключительность членов организации: «пятерка» стран претендовала на то, чтобы быть советом безопасности для незападного мира, сейчас число стран увеличивается более чем в два раза.

Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Сегодня стало известно о том, что в организацию официально приглашены шесть новых стран - Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.