В стране и мире Эксперт Бурых спрогнозировал рост влияния БРИКС на нефтяном рынке Ян Брацкий Президент Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых призвал учитывать возможности потенциальных членов БРИКС на рынке углеводородов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: Новые члены БРИКС располагают достаточным потенциалом для увеличения доли объединения в мировой нефтяной торговле. Таким мнением со «Звездой» поделился советник президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых. «Это будет играть определенную роль. Надо понимать, что и Венесуэла тоже один из кандидатов на членство. Так что доля БРИКС в условной нефтяной торговле будет расти. Сейчас эта часть не сформирована, какие-то переговоры по углеводородам ведутся в рамках профильных организаций. В рамках БРИКС, скорее всего, такой диалог будет вестись и будет координация позиций. Это вопрос недалекого будущего. На саммите в России также будут рассмотрены заявки других возможных членов, обладающих потенциалом по углеводородам», - сказал Бурых. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса, где в эти дни проходит саммит БРИКС, озвучил решение членов объединения пригласить в него Аргентину, Египет, Эфиопию, Саудовскую Аравию, Иран и ОАЭ. Полноценное членство новых шести стран начнется с 1 января 2024 года, подчеркнул он. Экспертное мнение и аналитика